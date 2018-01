Mogelijk haren van Frans Hals gevonden in zeventiende-eeuwse schilderijen

HAARLEM - Bij de restauratie van twee schilderijen van Frans Hals zijn enkele haren gevonden die mogelijk hebben toebehoord aan de Haarlemse schilder. De schilderijen zijn vanaf morgen te zien in het museum.

Dat bevestigt museumwoordvoerder Bas van Donselaar. De haren werden gevonden in schilderijen die Hals in 1664 maakte, toen hij 82 was. De gevonden haren zijn allemaal grijs en krullend en één exemplaar is ongeveer vijftien centimeter lang.

In de Regentessen van het Oudemannenhuis zijn vier haren aangetroffen, in Regenten van het Oudemannenhuis nog eens een deel van een haar. De haren bleven lang onontdekt omdat ze verstopt zaten achter een dikke vernislaag.

Verleidelijk

Hoewel het verleidelijk is te denken dat het haren van Hals zijn, die tijdens het schilderen op het doek zijn terechtgekomen, kan dat niet met zekerheid worden gezegd, benadrukt museumwoordvoerder Bas van Donselaar.

"Je kunt niet veel zeggen over de haar", vertelt hij. "We weten niet of het een haar van Hals zelf is of van een geportretteerde." Waar forensisch onderzoek uitkomst zou kunnen bieden, is dat door gebrek aan DNA-materiaal van Hals geen haalbare kaart. "Maar het is leuk om te speculeren."

Strootjes

Behalve haren zijn er in de verflaag strootjes gevonden, wat een hint kan zijn naar de plek waar Hals schilderde. "Mogelijk schilderde hij met het raam open", aldus Van Donselaar. "En zijn die strootjes naar binnen gewaaid. Of hij schilderde buiten."

De twee werken zijn, net als Regenten van het St. Elisabeths Gasthuisuit 1641, vier jaar lang onderzocht en gerestaureerd. Dat was bij de drie schilderijen hard nodig, aldus het museum.

Verfstreken

"Gele vernislagen, oude verkleurde retouches en overschilderingen werden verwijderd, het doek werd verstevigd en beschadigingen geretoucheerd. Door de restauratie zijn de compositie en de verfstreken van Frans Hals weer beter zichtbaar", aldus het museum.

Vanaf morgen hangen ze weer in het museum, waar ze vooralsnog tot 18 maart te zien zullen zijn. "Elk schilderij krijgt een eigen zaaltje", besluit Van Donselaar. "Zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen."