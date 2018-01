Jonge mantelzorgers hebben meer ondersteuning nodig

HOOFDDORP - Jongeren die (mede)verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ziek familielid hebben behoefte aan meer ondersteuning. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen en Uithoorn waarvan de resultaten gisteren zijn gepresenteerd. Voor het onderzoek werden 71 jonge mantelzorgers ondervraagd.

Ook de 14-jarige Lotte Zethof uit Kudelstaart deed mee aan het onderzoek. Haar 17-jarige broer Rick heeft het downsyndroom en Lotte helpt haar ouders met de zorg voor hem. "Je houdt toch meer rekening met hem. Als hij boos is, houd ik me gedeisd. En ik pas bijvoorbeeld wel eens op als mijn ouders er niet zijn. Dat is anders dan bij anderen", vertelt Lotte aan NH Nieuws.

Jonge mantelzorgers zouden baat hebben bij coaching en contact met lotgenoten, zo blijkt uit het onderzoek. Lotte erkent dat, want zij vindt het fijn om het met anderen over haar broertje en de zorg voor hem te hebben. "Het is fijn om te praten met iemand die je begrijpt. Zeker in een moeilijke periode, als Rick in het ziekenhuis ligt, heb ik daar behoefte aan."

Bij psycholoog

Rosanne Noumon, die het onderzoek uitvoerde, pleit voor preventieve maatregelen om jonge mantelzorgers te helpen. "Zeker bij de oudere jongeren die ik sprak, zag ik dat ze vaak nu bij een psycholoog lopen. Daarom moeten we zorgen dat we dat voor zijn, zodat er veel leed voorkomen kan worden", vertelt zij.

De gemeente Aalsmeer ziet zulke maatregelen wel zitten en begint volgens wethouder Ad Verburg binnenkort aan met een pilot, die uiteindelijk moet worden geïmplementeerd in het beleid.