KNMI geeft code oranje af vanwege westerstorm Foto: Sjef Kenniphaas

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege de westerstorm die morgen onder meer over onze provincie raast. We krijgen te maken met zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. Die kunnen in de loop van de dag zelfs oplopen tot zeer zware windstoten van 120 kilometer per uur.

In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk in kracht af, meldt het KNMI. Vanwege het weer zijn er talloze vluchten op Schiphol geannuleerd. Lees ook: Westerstorm lijkt echt te komen: morgenochtend gaat het los De storm zal ongeveer van dezelfde kracht zijn als de westerstorm van 3 januari. Alleen Texel wordt naar alle waarschijnlijkheid gespaard dit keer, omdat de kern van de depressie - het deel waar juist bijna geen wind is - zich wel eens in de buurt van het eiland kan bevinden.