VIDEO: Man steelt beveiligingscamera's in Amsterdam Foto: NH

AMSTERDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die begin dit jaar drie beveiligingscamera's in Amsterdam vernielde en vervolgens meenam. Opmerkelijk is dat deze beelden afkomstig zijn van twee van de gestolen camera's. Ze werden getoond in opsporingsprogramma Bureau NH.

Te zien is hoe de man in de nacht van maandag 1 januari op dinsdag 2 januari rond 04.00 uur 's nachts komt aanlopen met een doekje voor zijn mond. Hij heeft een sporttas bij zich en lijkt voorbij te lopen. Niet veel later tonen de beelden dat de man met een baksteen de beveiligingscamera kapot probeert te slaan. Een half uur later zien we dezelfde man voorbij een woning aan de Van der Boechorstraat lopen. Dat is dichtbij de Amstelveenseweg. Hij komt terug, bedekt zijn ogen en haalt ook deze beveiligingscamera van de muur. De politie is op zoek naar mensen met tips. Hen wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.