Let op: dit kan je morgen verwachten tijdens de storm

NOORD-HOLLAND - Een westerstorm trekt morgenochtend over Noord-Holland, en deze zal volgens NH-weerman Jan Visser van dezelfde kracht zijn als de storm die begin dit jaar voor verschillende problemen zorgde in de provincie. Het KNMI heeft zelf code oranje afgegeven. Maar wat kunnen we deze keer nu precies verwachten?

Vertraagde en gecancelde vluchten, gevaarlijke verkeerssituaties, hoogwater, omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen: het lijkt er sterk op dat we er morgen weer mee te maken gaan krijgen. Schiphol laat in ieder geval vandaag al weten dat 114 retourvluchten die morgen gepland stonden, worden geannuleerd. Ook moeten reizigers rekening houden met flinke vertragingen.

Verkeer

De VerkeersInformatieDienst (VID) voorziet nu al grote problemen op de weg. Zij raden automobilisten aan om rekening te houden met extra reistijd en niet met een lege vrachtwagen of lege aanhangers de weg op te gaan.

Ook de politie laat vandaag al een veiligheidswaarschuwing uitgaan. In een overzicht dat door verschillende afzenders van de politie op Twitter wordt gedeeld, is te vinden bij wie er aan de bel moet worden getrokken in het geval van storm- en/of wateroverlast.

Waterpeil

De storm zal het zeewaterpeil opstuwen tot een hoger niveau dan normaal, laat Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten. Toch zal het waterpeil geen extreme niveaus bereiken. Voor permanente schade aan de duinen vreest hij evenmin, want 'zand dat van de duinen wordt afgeslagen, spoelt in de dagen erna deels weer terug."

Wel waarschuwt hij mensen alert te zijn op de polderwegen die onder het beheer van het Hoogheemraadschap vallen, waar het door zware windstoten een must is om beide handen aan het stuur te houden.

Wat te doen bij stormschade en wateroverlast

Dreigt een boom bijvoorbeeld om te vallen? Als deze op de doorgaande weg valt, moet 112 worden gebeld. Ligt de boom in de berm of niet op de doorgaande weg? Informeer dan de gemeente. Een boom die in je eigen achtertuin ligt, is je eigen verantwoordelijkheid

Bij wateroverlast mag alleen 112 gebeld worden als er acuut gevaar dreigt voor mensen of dieren. Als je woning of bedrijf blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering in de openbare ruimte, bel dan je gemeente. Als je woning of bedrijf directe schade heeft opgelopen door het water, onderneem dan zelf actie of schakel een gespecialiseerd bedrijf in. Eventuele schade kun je verhalen op je verzekering.

We houden je morgen de hele dag op de hoogte van de storm.