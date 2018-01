De Peiling: J.P. Coenschool verandert naam om koloniaal verleden

NOORD-HOLLAND - De Amsterdamse J.P. Coenschool gaat van naam veranderen. De basisschool is de eerste in Nederland die zich op deze manier van het koloniale verleden distantieert.

Past niet meer

Directrice Sylvie van den Akker van de school in de Indische Buurt zegt dat de naam 'absoluut niet meer' bij de school past. De laatste tijd was er steeds meer kritiek op de naam. Eerst van ouders en vervolgens ook van leerkrachten. "Wij zijn de een multiculturele school in een bijzondere buurt. De naam van Coen past niet bij onze visie en uitstraling van tolerantie en verscheidenheid die wij met deze school willen uitdragen."

Koloniaal verleden

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) wordt geassocieerd met het Nederlandse slavernijverleden en het uitroeien van duizenden oorspronkelijke bewoners van Indonesië. Sylvana Simons pleitte vorig jaar al voor het omdopen van de Coentunnel in Amsterdam, toen ze nog verbonden was aan de politieke partij DENK.

Borstklopperij

Historicus Jur van Goor schreef een biografie over Coen en lis het oneens met de naamswijziging van de basisschool in Oost. "Het is niet alleen een schurk. Zonder Coen had het Indonesië van nu niet bestaa', zegt hij tegen Napnieuws.nl. "Scholen kunnen volgens mij beter goede geschiedenislessen geven, dan hun naam veranderen om zichzelf vervolgens op de borst te kloppen."

Wat vind jij?

Wat vind jij van het veranderen van de naam van de J.P. Coenschool? Moeten we misschien meer naamsbordjes van pleinen, straten, scholen en tunnels veranderen of niet?

