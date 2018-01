Deel dit artikel:











Telstar-trainer Snoei: "Ik wist niet eens van die Bronzen Stier af" Foto: Pro Shots/Erik Pasman

VELSEN-ZUID - Telstar-trainer Mike Snoei is verkozen tot beste trainer van de tweede periode in de Jupiler League. Daarmee wint hij een Bronzen Stier. Snoei blijft er nuchter onder; "Ik schreeuw niet van de daken dat dit fantastisch is. Het is maar een prijsje."

"Liever toppositie dan Gouden Stier"

Aanstaande vrijdag zal Snoei vóór de wedstrijd van Telstar - FC Eindhoven zijn Bronzen Stier ontvangen. Winnaars van de Bronzen Stier zijn automatisch genomineerd voor een Gouden Stier aan het einde van het seizoen. "Zo'n Gouden Stier zou ik met veel plezier inruilen voor een toppositie met Telstar. Dat zou voor iedereen de ultieme beloning zijn", vertelt Snoei. Tweede trainer

Snoei is de tweede trainer die bij Telstar een Bronzen Stier heeft gewonnen. Edward Metgod kreeg het in seizoen 2008/2009 al eerder voor elkaar. Dat was de geboren Rotterdammer even ontgaan. Sterker nog: "Ik wist niet eens van die Bronzen Stier af", aldus Mike Snoei. Vorig seizoen

Vorig jaar eindigde Telstar, onder leiding van Michel Vonk, zestiende in de Jupiler League. Ze eindigden toen met veertig punten uit 38 wedstrijden. Dit seizoen nam Mike Snoei het roer over en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. De Velsenaren hebben nu namelijk al 34 punten uit twintig wedstrijden.