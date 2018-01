Michelle in 't Veen naar AKC Blauw-Wit Amsterdam

AMSTERDAM - Michelle in 't Veen korfbalt vanaf volgend seizoen voor AKC Blauw-Wit Amsterdam. Dat heeft de club bekend gemaakt.

De 17-jarige Zoetermeerse komt over van Fortuna in Delft. In 't Veen speelde vorig jaar met Oranje onder 17 jaar de WK-finale en veroverde met de A1 van Fortuna de veldtitel.

Volgens Blauw-Wit kiest In 't Veen voor de overstap vanwege de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Bovendien gaat ze volgend schooljaar in Amsterdam haar studie Sport en Bewegen op het ROC in voortzetten.