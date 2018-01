Westerstorm lijkt echt te komen: morgenochtend gaat het los

NOORD-HOLLAND - Dagenlang zaten de weervoorspellers en de rest van Nederland in spanning. Het ene weermodel zei dat er een flinke storm op komst was morgen, het andere weermodel kon dat vervolgens niet bevestigen. Maar nu is het toch echt zeer waarschijnlijk dat 'ie er komt, aldus NH-weerman Jan Visser.

"Er was de afgelopen dagen nog wat onzekerheid over de baan van de storm", aldus Visser. "Maar nu is het duidelijk dat de depressie ten noorden van de waddeneilanden langs trekt en niet ten zuiden. Dat betekent dat het daaronder in de provincie flink te keer zal gaan."

Volgens de weerman kunnen in de ochtend vanaf 08.00 uur in de provincie windstoten gevoeld worden met snelheden tussen de 90 en 100 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen de snelheden zelfs oplopen naar 120 kilometer per uur. De storm zal na 13.00 uur waarschijnlijk weer afnemen.

De storm zal ongeveer van dezelfde kracht zijn als de westerstorm van 3 januari. Alleen Texel wordt naar alle waarschijnlijkheid gespaard dit keer, omdat de kern van de depressie - het deel waar juist bijna geen wind is - zich wel eens in de buurt van het eiland kan bevinden.