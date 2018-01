Slachtoffer (26) schietpartij Schagen: "Mama niet schrikken, ik ben neergeschoten"

SCHAGEN - De 26-jarige man die vannacht werd neergeschoten in Schagen liep direct na de aanval terug naar huis. Hij belde onderweg zelf de ambulance en probeerde zijn moeder gerust te stellen toen hij thuiskwam.

"Ik hoorde hem de trap oplopen. Toen zei hij: 'mama niet schrikken, ik ben neergeschoten'. Er was ontzettend veel bloed", zegt de moeder van het slachtoffer tegen NH Nieuws. Zij wilde niet voor camera reageren.

Het slachtoffer werd op straat vastgepakt door een man. Vervolgens voelde hij een dreun tegen zijn bovenlichaam. Hij bleek daarna een schotwond te hebben. Toch was de man volgens zijn moeder nog alert. "Hij is daarna gewoon naar het ziekenhuis gegaan."

Lees ook: Neergeschoten man in Schagen belt zelf politie

Haar zoon ging vannacht rond 02.30 uur een luchtje scheppen. "Dat doet hij wel vaker als hij niet kan slapen om wat frisse lucht te halen." Waarom hij is neergeschoten weet ze niet. "Het is wel bizar, want hij heeft geen vijanden. Eerder is hij ook al beroofd."

Het slachtoffer is buiten levensgevaar. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.