Havik / Burkart tweede in Zesdaagse van Bremen Foto: NH

AVENHORN - BREMEN Baanwielrenner Yoeri Havik is samen met zijn koppelmaat Achim Burkart als tweede geëindigd in de Zesdaagse van Bremen. Op de slotdag stond het duo nog aan de leiding in Duitsland, maar het koppel verspeelde de koppositie aan het duo De Ketele/Reinhardt die met de eindzege aan de haal ging. "Ik baal wel ja", vertelt Havik. "Dat was als een tegengoal in blessuretijd."

Normaliter rijdt Yoeri Havik samen met Wim Stroetinga de zesdaagses, maar in Duitsland reed hij met Achim Burkart. "Hij is eigenlijk nog een onervaren zesdaagse-renner. Ik verwachtte daarom op de vijfde of zesde plek te eindigen. Als je dan uiteindelijk tweede wordt, moet je wel tevreden kunnen zijn." De 26-jarige baanwielrenner heeft nu een weekje rust, daarna zal hij de titel in de Zesdaagse van Berlijn proberen te verdedigen met Wim Stroetinga.