Balmy op proef bij Telstar

VELSEN-ZUID - Joakim Balmy is deze week op proef bij Telstar. De verdediger staat momenteel onder contract bij OGC Nice.

"Het is een linkspoot en hij kan aan de hele linker kant uit de voeten. Deze week gaan wij kijken of het van beide kanten bevalt", aldus technisch directeur Piet Buter.

Buter laat verder weten dat er inmiddels is gesproken met trainer Mike Snoei. Telstar wil Snoei een tweejarig contract aanbieden, maar tot een overeenkomst zijn beide partijen nog niet gekomen. "Daar nemen wij alle tijd voor. Ik ben eerste bezig met de huidige spelersgroep en na de transferwindow ga ik weer met Snoei praten", laat Buter weten.

Over Gerson Rodrigues is nog geen nieuws te melden. De aanvaller wil weg uit Velsen Zuid en was vorige week op proef bij het Spaanse Real Murcia.