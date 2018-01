'Miljoenen' nodig voor behandeling ernstig zieke Alexander (2) en lotgenoten

DIEMEN - De ouders van de ernstig zieke Alexander spannen zich tot het uiterste in om een behandeling voor hun 2-jarige zoontje te kunnen realiseren. Voor een behandeling is eerst onderzoek nodig naar zijn zeldzame energiestofwisselingsziekte. Daar zou echter een prijskaartje van 30 miljoen euro aan hangen.

Het onderzoek kan niet alleen Alexander, maar ook duizenden andere kinderen met een soortgelijke aandoening helpen. "Dan kan de ziekte chronisch worden in plaats van dodelijk. Zo kun je ermee leven", zegt Michon Karbet, de vader van Alexander, tegen NH Nieuws. Hij startte met zijn vrouw kort geleden een doneeractie voor het onderzoek.

Alexander kreeg al vroeg in zijn leven meerdere epileptische aanvallen. Na anderhalf jaar kwam de diagnose energiestofwisselingsziekte. "Op een gegeven moment zagen we dat hij wat aftakelde. Hij kon heel vroeg omrollen, maar dat lukte op een gegeven moment niet meer. Je vraagt je dan af: 'wat is er aan de hand met mijn kind?'"

Lees ook: Inzamelactie voor ernstig zieke Alexander (2) uit Diemen: "Hij zal niet oud worden"

Artsen konden de ouders niet geruststellen. "Er werd heel kort daarop gezegd dat er niets mogelijk is. De dokter zei dat onze zoon niet oud zal worden. Je wereld stort dan compleet in. Daarom hebben we er alles voor over om dat te voorkomen."