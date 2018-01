Bewoners op straat na brand in waterpijpcafé

AMSTERDAM - (AT5) Door een brand in een schuur van een waterpijpcafé aan de Zaanstraat in Amsterdam-West zijn vannacht enkele bovengelegen woningen ontruimd.

Er was flink wat rook ontstaan door het vuur. Dat gebeurde rond 03.15 uur. "De buurman belde bij mij aan. Mijn hele huis stond vol met rook", zegt bovenbuurvrouw Lucile. Zij merkt gelijk al op dat het niet de eerste keer is dat deze situatie ontstaat. "Dit is nu de tweede of derde keer al. Dit is gewoon linke soep". Zo'n vijftien bewoners stonden in bij elkaar geraapte kledij buiten, waar het op dat moment zo'n vier graden was.

De brand is begonnen in de schuur, wat een aanbouw is van het waterpijpcafé. De bewoners vermoeden dat het vuur ontstaan is door de kooltjes die op de waterpijp gelegd worden. De brandweer kan echter geen duidelijkheid geven en doet verder onderzoek naar de oorzaak. Een wijkagent wordt op de zaak gezet, zo laat de officier weten, om te bemiddelen tussen het café en de bewoners erboven. Een uur later konden zij terugkeren.