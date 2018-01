Neergeschoten man in Schagen belt zelf politie

Deel dit artikel:











SCHAGEN - Een man is afgelopen nacht rond 02.45 uur neergeschoten aan de Johannes Vermeerstraat door een tot nu toe onbekende schutter. De man was in staat om zelf de politie te bellen. Dat bevestigt een woordvoerder van Politie Noord-Holland Noord.

De schutter loopt nog steeds vrij rond. De politie heeft hem niet aangetroffen ondanks dat de omgeving van de schietpartij vannacht groot werd afgezet. Volgens de woordvoerder was het slachtoffer aanspreekbaar toen hij werd afgevoerd met de ambulance. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.