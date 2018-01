ALKMAAR - Drie auto's en een busje zijn vannacht rond 04.30 uur uitgebrand aan de Zocherstraat in Alkmaar. De brand begon bij een van de auto's en sloeg over op de naastgelegen voertuigen.

Twee van de auto's kunnen als verloren worden beschouwd. Het derde voertuig en het busje liepen schade op.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens een getuige zou er opzet in het spel zijn.