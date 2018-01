Stadspartij Purmerend 'niet benauwd' over 'onzinnige aantijging' rond integriteit raadslid

PURMEREND - De Stadspartij Purmerend is niet onder de indruk van de beschuldiging van Vrienden van het Beusebos, de belangengroep die eerder vandaag in een persbericht liet weten de integriteit van raadslid Coen Lageveen in twijfel te trekken.

Dat zegt fractievoorzitter Bert Meulenberg, nadat Coen Lageveen NH Nieuws naar hem had doorverwezen. "We hebben het er vanavond in de fractievergadering over gehad, maar we gaan daar niet veel reactie op geven."

Vrienden van het Beusebos verdenkt Lageveen van mogelijke belangenverstrengeling omdat hij in december voor de komst van een hotel in het Beusebos stemde, maar ook in loondienst is bij een hoveniersbedrijf dat een zakelijke relatie heeft met Van der Valk.

Fractiestandpunt

"Meneer van Lageveen heeft het fractiestandpunt verwoord", benadrukt de fractievoorzitter de afspraak dat zijn fractie vrijwel altijd 'eensluidend' stemt. "Als we dat niet doen, moet daar een goede reden voor zijn."

Bovendien ging de stemming op de bewuste decemberavond over de vraag of de komst van een hotel wenselijk zou zijn, en niet of de komst van een Van der Valk-hotel wenselijk zou zijn, aldus Meulenberg.

In de openbaarheid

"Ik snap dat ze dit in de openbaarheid proberen te krijgen", toont hij begrip voor het versturen van het persbericht door de Vrienden van het Beusebos, die - zoals de naam al verraadt - liever geen bomen zien wijken voor een hotel.

Als de belangengroep een klacht indient, verwacht de Stadspartij dat die 'bij de burgemeester terecht zal komen'. Van nervositeit binnen de partij is echter geen sprake. "We zijn niet benauwd, en niet in paniek."