Scooterrijder gewond na botsing met auto in Haarlem Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

HAARLEM - Een scooterrijder is dinsdagavond geschept op de Rijksstraatweg in Haarlem. Rond 20:15 uur stak hij ter hoogte van de Jan Gijzenkade de weg over toen een automobiliste hem raakte.

De scooterrijder lijkt hard op de voorruit van de auto terecht te zijn gekomen. Getuigen zagen hoe het slachtoffer werd gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Politie, twee ambulances en een traumateam werden opgeroepen. De opgeroepen traumateam was niet meer nodig. De kruising was lange tijd afgesloten. De politie heeft sporenonderzoek verricht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.