SP trekt zestig man naar protestavond in Callantsoog over busvervoer

CALLANTSOOG - De SP heeft vanavond zo'n zestig mensen richting een actie-avond over het busvervoer in dorpshuis de Kolfweid in Callantsoog weten te trekken. De politieke partij verzet zich tegen de plannen van de Provincie om een aantal buslijnen op te heffen.

Komende maandag praat de Provincie Noord-Holland over het busvervoer. Inwoners van Callantsoog toonden vanavond al hun zorgen. "Wij zijn naar Schagen gekomen voor onze gezondheid. We gaan vaak met de bus naar zee. Schagen noemt zichzelf toch ook Schagen aan Zee?", vertelt een mevrouw.

In de zaal zaten zestig mensen, zo'n 20 daarvan zijn aan de SP of aan een andere politieke partij verbonden. Veel gemeentes in de regio hebben al laten weten tegen de plannen van de provincie te zijn.

Scholieren in de problemen

Een moeder uit Julianadorp maakt zich zorgen. "Mijn oudste dochter heeft voor het Regius College in Schagen gekozen. Als de busverbinding wegvalt, komen we in de problemen." Een moeder uit Callantsoog heeft een brief naar de gemeente Schagen gestuurd. "Op de fiets is geen optie", vertelt ze aan de zaal. De route vanuit Callantsoog naar Schagen is 'te gevaarlijk', vindt ze.



Actie

De SP heeft het onderwerp op de agenda van de Commissie Mobiliteit van de Provincie laten zetten. Aankomende maandag wordt er in Haarlem over gepraat. De partij wil een bus laten rijden om actievoerders vanuit Noord-Holland Noord richting het Provinciehuis te vervoeren.