Gerda kan weer winkelen dankzij de toiletpas

LAREN - Gerda Feeterse heeft kanker. Door de vele behandelingen heeft ze een zwakke blaas en moet ze vaak onverwacht naar de wc. Wanneer zij de deur uit gaat, houdt ze daarom van te voren al rekening met de aanwezigheid van een toilet. Maar vaak komt ze bedrogen uit.

Even spontaan een winkelcentrum inlopen is er voor Gerda niet bij. "In de meeste winkels krijg ik te horen dat ik niet naar het toilet mag van de baas", vertelt Gerda aan NH Nieuws. "Meestal ga ik niet in discussie, want die tijd heb ik niet en ik kan niet het risico lopen dat ik daarna alsnog afgewezen word."

Tot nu toe is het haar gelukkig nog nooit overkomen dat ze het in haar broek deed. "Maar als ik nergens terecht kan, raak ik volkomen in paniek", vertelt ze. "Ik ga alleen nog naar winkels als ik van te voren weet waar ik in de buurt snel naar het toilet kan."

Gerda is niet de enige met een toiletprobleem. In Nederland hebben ruim 3 miljoen mensen er last van. Mensen met prostaatkanker, de ziekte van Crohn, MS-patiënten, ouderen, mensen stoma’s en noem maar op. Al deze mensen voelen zich niet veilig als er geen toilet in de buurt is. Het beperkt hen enorm.

Minder ergernis en tijd

Sinds kort heeft Gerda een Medisch Toiletpas. De pas legt uit dat de houder 'een medische beperking heeft welke een spontaan toiletgebruik met zich meebrengt'. "Dankzij de pas hoef ik niet langer uit te leggen wat er met me aan de hand is. Dat scheelt een hoop ergernis en tijd", vindt Gerda. "Niemand met een ziekte moet uitleggen waarom je naar het toilet moet, dat wil ik helemaal niet."

"Als je het pasje laat zien, zeggen ze eigenlijk allemaal wel dat je het toilet mag gebruiken", vertelt Gerda na een eerste proef op de som bij een aantal winkels. Het geeft Gerda voldoende vertrouwen om vaker met de pas op stap te gaan. "De winkeliers moeten ook wennen, ze hebben het pasje nog nooit gezien."

