Vissers woest over Europees verbod pulsvisserij: "Besluit gebaseerd op fake news"

DEN HELDER - Noord-Hollandse vissers zijn woest over het besluit van het Europees Parlement om pulsvisserij te verbieden. Visser Dirk Kraak uit Den Helder is er ziek van. "De grond zakte onder mijn voeten weg toen ik het hoorde."

In Den Helder maakt ongeveer tachtig procent van de vissersschepen gebruik van pulsvisserij, waarbij vissen met stroomstootjes worden opgejaagd en gevangen. Deze manier van vissen zou slecht zijn voor het milieu, zo oordeelde een overgrote meerderheid in Straatsburg.



Maar de vissers denken hier anders over. "We laten de zeebodem met rust, we stoken minder olie en hebben minder bijvangst. Alleen maar pluspunten voor het milieu," stelt Dirk Kraak van de BRA-5.

Het verbod betekent een flinke strop voor de Noord-Hollandse vissers. Kraak heeft twee schepen en heeft voor zes ton geïnvesteerd in pulskor. "Ze verwachten nu dat we vijftien jaar terug in de tijd gaan. Onze oude netten liggen al lang bij de schroot."