Vertrouwensbreuk halveert fractie Gemeentebelangen Beverwijk

BEVERWIJK - BEVERWIJK De gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen Beverwijk is gehalveerd. Twee van de vier leden zijn met onmiddellijke ingang opgestapt.

De opgestapte raadsleden gaan niet als éénmansfractie door in de gemeenteraad. Die vergadert nog twee keer tot de verkiezingen op 21 maart. "Ik heb ons bij de burgemeester afgemeld voor die twee bijeenkomsten", zegt Anton Middelhoff, die samen met Inge Rood is opgestapt.



Middelhoff zegt dat sprake is van een 'vertrouwenscrisis', maar wil verder niet ingaan op de breuk. "Het enige wat ik erover wil zeggen is dat dit niet op één avond is gebeurd. Er is een heel proces aan vooraf gegaan."

Middelhoff heeft vier jaar deel uitgemaakt van de fractie, Rood acht jaar.