Harry Vermeegen over aanwinst Tagliafico: "Hij is dik in orde" Foto: NH Sport / Tijs Logchies

AMSTERDAM - AFC Ajax is net terug van het trainingskamp in Portugal, maar aanstaande zondag zullen ze toch echt weer keihard aan de bak moeten in de klassieker tegen Feyenoord. Een mooie kans voor de Argentijnse aanwinst Nicolás Tagliafico om te debuteren in de Eredivisie.

Bekende Nederlander Harry Vermeegen heeft in ieder geval vertrouwen in deze linksback. "Hij is in orde, dik in orde." Ook trouw Ajax-supporter Frans Silleman uit zich positief over Tagliafico. "Het is een goeie speler, dat kan je zo zien". Erik ten Hag zijn debuut in de Eredivisie als trainer van Ajax. De 47-jarige trainer kwam over van FC Utrecht en heeft Alfred Schreuder als assistent aangesteld. Lees ook: Ajax bevestigt: Ten Hag opvolger van Keizer Kampioenschap

Als Ajax nog een kans wil maken op het kampioenschap is het belangrijk dat er tegen Feyenoord drie punten worden binnengesleept. "Het zal een spannende wedstrijd worden, maar ik hou het voor ons op een zege", vertelt Silleman.



Lees ook: Tagliafico is de nieuwe linksback voor Ajax Tweede plaats

De Ajacieden staan op de tweede plaats met vijf punten achterstand op koploper PSV, dat 46 punten uit achttien wedstrijden heeft. Feyenoord staat op de vijfde plek met 32 punten uit zeventien wedstrijden. De ploeg van Ten Hag won de uitwedstrijd bij Feyenoord dit seizoen met 4-1.