'Omstreden' Zaandams zalencentrum Sade tijdelijk op slot

ZAANSTAD - ZAANDAM Zalencentrum Sade in Zaandam moet op last van burgemeester Hamming vanaf zaterdag voor acht weken dicht. Dat meldt de gemeente Zaanstad in een persbericht.

Het zalencentrum aan de Mahoniehout in Zaandam is al langere tijd onderwerp van gesprek. Afgelopen december liep een concert vreselijk uit de hand. Aanwezige Eritreeërs gingen met elkaar in gevecht. Massale politiemacht moest er aan te pas komen om het partycentrum te ontruimen.



"De sluiting is een duidelijk signaal dat je als horecaondernemer verantwoordelijk bent voor wat er in jouw zaak gebeurt", stelt burgemeester Hamming in het persbericht.

Lees ook: Rellende Eritreeërs zetten Zaandam op z'n kop



Na de ongeregeldheden kondigde de gemeente een onderzoek naar de gebeurtenissen aan. "We hebben dit hoog opgenomen. Het mag niet gebeuren dat een feest zo uit de hand loopt. De agressie en het geweld waar politiemensen vervolgens mee geconfronteerd zijn, is onacceptabel."

Hoger beroep

Ferdi Kilic, eigenaar van zalencentrum Sade, laat weten direct een advocaat ingeschakeld te hebben. "We vinden deze straf veel te zwaar", zo laat hij NH Nieuws weten. "We zijn na die bewuste avond in december constant in gesprek met de politie geweest: over wat er fout is gegaan en hoe we onze veiligheid kunnen verbeteren."

Volgens de eigenaar is er altijd met gecertificeerde beveiligers gewerkt en waren er voldoende beveiligers aanwezig voor de hoeveelheid gasten waar zij op gerekend hadden. De Eritreeërs hadden Kilic verteld dat het om een feest in de 'kerstsferen' zou gaan. "Hadden we geweten hoe het die avond zou lopen, dan hadden we het nooit verhuurd."



Lees ook: Verhuizing omstreden partycentrum Zaandam aanstaande

Harrie van der Laan van de Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) is blij dat de burgemeester tot dit besluit is gekomen. Van der Laan zet zich al lange tijd in voor de omwonenden die overlast van het nabijgelegen zalencentrum ervaren. Ook hij benadrukt dat de beveiliging niet op orde was. "De eigenaar nam de beveiliging niet serieus: niet gecertificeerde en te weinig beveiligers."