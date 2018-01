Joost is de 'hawkeye' van Tata Chess: "Einde partij voor wie z'n telefoon niet uitzet"

WIJK AAN ZEE - Een schaakarbiter moet goede ogen hebben. Niet omdat de deelnemers aan het amateurtoernooi van Tata Chess de boel massaal besodemieteren, maar eventuele 'onregelmatigheden' moeten wel bijtijds worden ontdekt. Dat is de verantwoordelijk van Joost 'hawkeye' Jansen, die alle schakers scherp in de gaten houdt.

Zodra hij alle tijdklokken heeft aangezet en de amateurpartijen zijn begonnen, begint de Haarlemse arbiter Joost Jansen aan zijn wandeling langs de schakers. Met zijn haviksoog volgt hij alle bewegingen in dorpshuis De Moriaan.

Het is zijn verantwoordelijkheid dat alles ordelijk verloopt. Dat gebeurt ook vrijwel altijd. "Ingrijpen hoef ik eigenlijk bijna nooit. Alleen als een schaker zich stoort aan zijn tegenstander, bijvoorbeeld als die onophoudelijk met zijn sleutelbos zit te spelen, moet je wel eens wat zeggen."

Lichte paniek

Verder let Joost er op dat er geen telefoons worden gebruikt. "Als iemand gebeld wordt, kan dat soms tot lichte paniek leiden." Toch is dat niet het ergste. "Er kan informatie mee worden doorgegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling." Wie zijn telefoon vergeet uit te zetten, heeft een probleem. "Voor hem is het dan einde partij."