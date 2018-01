Familie doodgeschoten goudhandelaar: "Ons leven is kapot, een hel"

AKERSLOOT - "Op maandag 17 juli werd het voor ons de hel op aarde. Vanaf die dag is ons leven kapot". In een emotionele slachtofferverklaring haalde de echtgenote van goudhandelaar Hennie Schipper uit naar de verdachte Robert E.: "Wij wensen jou lijden toe. Honderd keer meer dan dat wij dat doen."



Vandaag las de vrouw van de neergeschoten Hennie Schipper een verklaring voor. Haar man werd op 17 juli 2017 doodgeschoten op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel in Akersloot.

"Wij moeten leven met dit verlies. Mijn kinderen kunnen hun vader nooit meer spreken", vertelt de vrouw van Schipper huilend in de rechtbank. "Mijn zoon van 18 vraagt elke dag: 'Zou mijn vader trots op me zijn?'. Onze 23-jarige dochter kan niet meer werken en zit thuis onder de medicijnen. Jij hebt de toekomst van Hennie afgenomen. Hij zal nooit opa worden."

Zakenpartners

Verdachte Robert E. (50) uit Uitgeest en de Zandvoortse goudhandelaar Hennie Schipper (47) kennen elkaar al jaren. De twee waren zakenpartners in het vastgoed. Ze komen ook privé bij elkaar over de vloer.

Robert is handig in de handel op de huizenmarkt. Samen met Schipper doet hij goede zaken. Maar volgens de advocaat van de verdachte verandert dat 15 jaar geleden. Schipper heeft schulden en hij dwingt E. die af te betalen.



Afpersing

Waarom Robert E. betaalt en blijft betalen wordt niet duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtbank op Schiphol. Schipper zou hem afpersen en bedreigen. Meermaals vragen de rechters of er concrete aanwijzingen zijn of het leven van E. in gevaar is, maar daar heeft E. geen helder antwoord op. Dat Schipper hem onder druk zet lijkt wel duidelijk.

Op de bewuste 17 juli heeft E. een afspraak met Schipper bij het Van der Valk Hotel in Akersloot, waar ze elkaar wel vaker treffen. Schipper vraagt opnieuw om geld, omdat een gokje in het voetbal verkeerd heeft uitgepakt. Het zou om tienduizenden euro's gaan. Geld wat E. niet heeft.

Na het zoveelste dreigement, slaan bij de verdachte de stoppen door. Hij loopt naar zijn busje, haalt daar zijn pistool te voorschijn en schiet Schipper neer.



Hoe vaak hij heeft geschoten weet hij niet meer, maar het lichaam en hoofd van Schipper hebben meerdere schotwonden. Volgens het NFI is er tien tot twaalf keer geschoten. Schipper overlijdt ter plekke. Op camerabeelden die zijn veiliggesteld is de schietpartij te volgen.

Wapenbezit

Robert E. verklaart dat hij al langer met het wapen rondliep. Hij had het naar eigen zeggen om zijn gezin te beschermen, dan wel om een eind aan zijn eigen leven te maken. Door de geldzorgen en de druk die door Schipper werd opgevoerd, zag hij het nut van zijn leven niet meer in. Maar zover kwam het niet.

Het openbaar ministerie (OM) en de advocaat van E. zijn het eens dat de afpersingen en bedreigingen ten grondslag liggen aan het schieten. Vandaar dat het OM de verdachte wil veroordelen voor doodslag. Niet voor moord. Er is volgens de officier van justitie geen opzet in het spel.

Psychische overmacht

Zijn advocaat eiste vrijspraak. Zijn cliënt zou al genoeg geleden hebben onder de afpersing en bedreiging en handelde uit psychische overmacht. Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat E. verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat was hij volgens zijn advocaat ook tijdens het schieten. E. had geen weerstand meer.

Zelf zegt E. zich weinig van het schieten te kunnen herinneren. "Ik zei: Hennie ik red het niet meer, ik red het niet meer". Vervolgens ging bij hem de knop om. "Het was een film. Net alsof ik er naast liep." Nadat hij Schipper had neergeschoten reed hij gelijk naar het politiebureau in Zaandijk en gaf zichzelf aan. "Het had niet mogen gebeuren", verklaart E. in tranen.

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een celstraf van tien jaar tegen de verdachte geëist. De rechtbank doet op 30 januari uitspraak in de zaak.