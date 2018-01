Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Marken haalt opgelucht adem na uitblijven cruisesteiger Foto: NH Nieuws

WATERLAND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd is veranderd: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Inwoners van Marken hielden hun adem in, toen de gemeente Waterland vier jaar geleden riep om een steiger voor riviercruises, precies in hun havengebied. Ze wilden er niets van weten, maar de gemeente zag het als een goede manier om de toeristenkas te spekken. "Gelukkig dat het niet is doorgegaan, want anders had die steiger hier voor mijn deur gelegen", vertelt bewoonster Astrid Heijma aan NH Nieuws. "Daar moet je toch niet aan denken." Protesten

Zij en haar dorpsgenoten voerden actie, omdat zij vonden dat er al te veel toeristen op het eiland rondliepen. Dat zou met de komst van de cruiseschepen exploderen. Heijma protesteerde flink, en met succes: "We hadden maar kort de tijd, maar uiteindelijk is het ons wel gelukt." Dat gebeurde via een procedure waar de Raad van State een besluit over moest nemen. "Wij zijn toen met z’n allen naar Den Haag gegaan. Dat was spannend, maar wij wonnen. Dat was pech voor de gemeente", lacht Heijma. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl