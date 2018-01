Motie Mendes #2: Welke partij past bij mij?

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

In de tweede aflevering van Motie Mendes gaat de Beverwijker op zoek naar een partij die bij zijn idealen past. NH Nieuws-verslaggever Annabelle Zandbergen legt vast hoe de eerste ontmoeting verloopt.

Als je nog nooit eerder lid bent geweest van een politieke club, waar begin je dan? Mendes denkt dat zijn idealen het best passen bij die van een lokale partij. "Die weten echt wat er speelt in de buurten."



Om toch alle partijen een eerlijke kans te geven, zet hij breed in. Alle Beverwijkse partijen krijgen van hem een telefoontje. "Ik wil graag mijn kennis en ervaring met jullie delen", motiveert hij zijn besluit om zich bij een partij aan te sluiten.

Speerpunt

Niet alle partijen reageren even enthousiast. Sommigen zeggen terug te bellen, maar doen dit nooit. Anderen bevragen Mendes niet naar zijn motivatie, maar lijken vooral geinteresserd in zijn CV. Een CDA-raadslid is enthousiast over Mendes' belletje, maar waarschuwt hem wel 'voor de impact die een politieke carriere op je persoonlijke leven kan hebben'.



Bij Democraten Beverwijk (DB) zijn ze vrijwel direct enthousiast. Mendes wordt direct uitgenodigd voor een een vergadering, om zo kennis te maken met de mensen achter de partij.

Raadslid Karel Fiseler is erg enthousiast. "Iedere partij wil graag leden hebben. Als dan iemand belt met zoveel ervaring over ons belangrijkste punt - de buurt - dan past dat precies in het plaatje."

Ook fractievoorzitter Karel Hazeveld ziet het wel zitten. "De afstand tussen de politiek en mensen is veel te groot, daar klaagt iedereen over", zo licht hij toe waarom juist Mendes zo’n goede match is. Ze besluiten elkaar later nog een keer te spreken om te kijken of DB iets voor hem is.

Liever lokaal

Het avondje bij DB heeft Mendes nogmaals doen beseffen dat hij zich sowieso bij een lokale partij wil voegen. "Die weten beter dan landelijke partijen wat er speelt in de buurten. De partijen van de gevestigde orde voeren beleid uit dat geschreven is in Den Haag. Die hebben minder binding met het Beverwijkse leven." DB valt wat dat betreft goed: "Dit smaakt naar meer", besluit de Beverwijker.



