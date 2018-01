Verdachte doodschieten goudhandelaar hangt 10 jaar cel boven het hoofd

AKERSLOOT - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een celstraf van tien jaar geëist tegen de verdachte van de moord op Hennie Schipper. Robert E. zou Schipper op klaarlichte dag hebben vermoord op de parkeerplaats in Akersloot.

De 50-jarige verdachte kreeg de eis te horen in de rechtbank op Schiphol. De rechtszitting zou eerst gehouden worden in de rechtbank in Alkmaar, maar werd wegens veiligheidsredenen verplaatst.

Lees ook: Rechtszaak doodgeschoten goudhandelaar om veiligheidsredenen verplaatst

Goudhandelaar Hennie Schipper werd op 17 juli 2017 doodgeschoten op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel in Akersloot. De verdachte vluchtte na het incident, maar meldde zich nog diezelfde dag bij het politiebureau in Zaandijk.

E. heeft de moord op de 45-jarige Schipper bekend. Bij de vorige zitting heeft zijn advocaat verklaard dat E. jaren lang werd afgeperst voordat de schietpartij plaatsvond. De verdachte zou hebben gehandeld uit psychische overmacht.