'Millenniumkid' Nicolas Kühn tot medio 2021 bij Ajax

AMSTERDAM - De overgang van Nicolas Kühn van RB Leipzig naar Ajax is nu definitief. Afgelopen zaterdag werd al bekend dat de transfer van de 'millenniumkid' naar Amsterdam op handen was. Kühn dankt zijn bijnaam aan zijn geboortedatum: 1 januari 2000.

De Duitse jeugdinternational heeft bij de Amsterdamse club een contract getekend tot medio 2021. Kühn zal vooralsnog aansluiten bij Jong Ajax, de selectie van coach Michael Reiziger. De aanvaller kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten.

Kühn speelde nog nooit in de hoofdmacht van zijn club RB Leipzig, maar stond ook in de belangstelling van onder andere FC Barcelona. Naar verluidt heeft Ajax twee miljoen euro betaald voor de spits, van wie het contract in Duitsland aan het eind van het seizoen afloopt. Kühn is voor Ajax een aankoop voor de toekomst.

Kühn scoorde dit seizoen in acht duels in het O-19 elftal van RB Leipzig één keer en gaf twee assists. Vorig seizoen scoorde hij acht keer en gaf hij vijf assists in 22 wedstrijden.