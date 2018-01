Deel dit artikel:











NH Kiest: Inwoners Wijdemeren zien niets in fusie met Hilversum Foto: NH Nieuws

WIJDEMEREN - Fuseren, fuseren en nog eens fuseren. In het Gooi moeten er straks nog maar drie grote gemeentes zijn, besloot de provincie in november 2017. Maar actiegroep Wijdemeren 2020 doet er alles aan om te voorkomen dat de gemeente Wijdemeren opgaat in een fusie met Hilversum. Het zou het einde van de dorpse cultuur betekenen.

Gemeente Wijdemeren bestaat uit een aantal kleine dorpjes: Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Nieuw-Loosdrecht en Oud-Loosdrecht. Maar twee maanden geleden besloot de Provincie dat de gemeente samen moet gaan met het grote Hilversum. Groen versus stad

Dat plan stuit op veel verzet. "Wij zijn tegen een fusie met Hilversum omdat de twee gemeenten niet bij elkaar passen. Wijdemeren bestaat uit een aantal kleinschalige kernen met veel groen en natuur en daar spelen andere problemen dan bij een meer stadsachtige gemeente als Hilversum waar parkeren en verkeer een issue is", zegt Ankevener Friso van Voorthuizen. Plaatsgenoot Frank Senteur vult aan: "Het is een hechte gemeente, die je niet zomaar met een pennenstreek kunt opheffen." De twee zijn daarom het burgerinitiatief Wijdemeren2020 gestart. Met een petitie proberen ze de overheid ervan te overtuigen dat er geen draagvlak is voor een fusie met Hilversum. Bijna 8.000 inwoners hebben de petitie getekend. "Als er één partij straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren dit aantal stemmen krijgt, hebben ze twaalf van de negentien zetels", licht Senteur toe. Te laat

De actie levert waarschijnlijk niets op. Een aantal partijen heeft nog een poging gedaan om vlak voor de deadline Gooise Meren bij de fusie te betrekken, maar de provincie dwingt tot een fusie met Hilversum. "Wijdemeren heeft negen maanden de tijd gehad om zelf met een oplossing te komen. Nu kwamen ze uiteindelijk met een voorstel om met elkaar te gaan praten, maar dat is te laat", zegt gedeputeerde Jack van der Hoek tegen NH Nieuws.



Dat is onacceptabel voor de actiegroep. "Ik denk dat de partijen die tegen een fusie met Hilversum zijn als grote overwinnaar uit de verkiezingen komen. Dan moet ik nog zien wat er gebeurt", besluit Senteur.