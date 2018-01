Vrienden van het Beusebos trekken integriteit Purmerends raadslid in twijfel

PURMEREND - Belangengroep Vrienden van het Beusebos verdenkt raadslid Coen Lageveen van de Stadspartij van mogelijke belangenverstrengeling. Lageveen stemde in december voor de bouw van het Van der Valk-hotel, maar werkt ook voor een hoveniersbedrijf dat opdrachten van Van der Valk-eigenaar Matser Groep aanneemt en uitvoert.

"Wij twijfelen als bestuur aan de integriteit van het raadslid", schrijft voorzitter Martien Roelofs namens Vrienden van het Beusebos in een persbericht. "Het kan niet zo zijn dat als je met Van der Valk een zakelijke relatie hebt, je dan het woord voert en vervolgens mee stemt om zijn plannen gerealiseerd te krijgen."

Raadslid Coen Lageveen is volgens zijn Twitter-profiel in loondienst bij Lageveen Hoveniers, het bedrijf van zijn broer Menno. Dat dat bedrijf zaken doet met Van der Valk is volgens Roelofs geen enkel probleem. "Maar hij had zich als raadslid van stemming moeten onthouden. Tijdens die stemming even de coulissen in, om de zweem van partijdigheid te vermijden", benadrukt hij.

Volgens Roelofs is Coen Lageveen op hoog niveau betrokken in de organisatie van zijn broer Menno. Bert Meulenberg, fractievoorzitter van de Stadspartij ontkent dat. "Hij doet alleen uitvoerend werk en bemoeit zich niet met offertes." Lageveen en Meulenberg willen nog geen inhoudelijke reactie geven op de aantijgingen. "Daar overleggen we vanavond over."

