Contract bij Benfica ligt klaar voor Tyronne Ebuehi Foto: Pro Shots/Thomas Bakker

HAARLEM - DEN HAAG Voor verdediger Tyronne Ebuehi van ADO Den Haag ligt een langjarig contract klaar bij de Portugese topclub Benfica. De 22-jarige rechtsback uit Haarlem stapt waarschijnlijk in de zomer transfervrij over naar Lissabon, al praten beide clubs over een mogelijke directe overstap. "ADO Den Haag en Benfica hebben contact over de back", meldde de eredivisieclub.

Ebuehi debuteerde vorig jaar in het nationale elftal van Nigeria, het land waar zijn vader vandaan komt. De verdediger van ADO maakte in november indruk tijdens een oefeninterland tegen Argentinië, waar hij de gelouterde Angel Di Maria in bedwang hield. Ebuehi trok daarmee de aandacht van heel wat buitenlandse clubs. Zijn contract in Den Haag loopt komende zomer af. ADO probeerde de verdediger langer aan zich te binden, maar Ebuehi had na zijn sterke optreden tegen Argentinië ineens de clubs voor het uitkiezen.