Noord-Hollanders niet overal even ontspannen op de fiets

NOORD-HOLLAND - NOORD-HOLLAND Fietsers in Oostzaan, Edam-Volendam en Amsterdam zijn kwetsbaar: de fietsveiligheid in die gemeenten is namelijk ondermaats, zo blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond.

De bond heeft onder meer gekeken naar de hoeveelheid stress die een fietser ervaart. Uit het onderzoek, waarvoor 45.000 fietsers zijn ondervraagd, blijkt dat fietsen in Oostzaan stressvoller is dan in het toch al 'gejaagde' Amsterdam.

Mogelijk heeft die slechte score te maken met het gebrek aan gescheiden fietspaden in de gemeente. Met uitzondering van driehonderd meter moet je als fietser in die gemeente overal het asfalt delen met automobilisten.

Onderzoek

Gemeenten zijn beoordeeld op basis van subjectieve en objectieve categorieën. Vinden fietsers de fietspaden veilig genoeg voor kinderen en senioren? Ligt er voldoende 'comfortabele' verharding? Bovendien heeft de bond ook objectieve gegevens in het onderzoek meegenomen, waaronder het aantal rotondes waarop fietsers voorrang hebben en de lengte aan aparte fietspaden.



Rotondes

Edam-Volendam heeft haar lage score aan haar rotondes te danken. In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten hebben fietsers in Edam-Volendam geen voorrang op rotondes. Over het onderhoud zijn de fietsers daar dan wel weer tevreden, die categorie scoort een 4.1 op een schaal waarop 5 het hoogst haalbare is.



Wie iets verder uitzoomt, ziet dat de provincie Noord-Holland het helemaal zo slecht nog niet doet. Een flink aantal gemeenten, waaronder Heerhugowaard, Heiloo, Alkmaar, Heemskerk, Castricum en Bergen, scoort zelfs bovengemiddeld. Bergen scoort een 4,1 voor 'beleving', wat mogelijk verklaart wordt door de mooie omgeving.



Amstelveen

Het is geen enkele Noord-Hollandse gemeente gelukt om een plek in de hoogtste regionen van de lijst te bemachtigen. Amstelveen komt met een dertiende plek het best uit de bus.