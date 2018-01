Giel Beelen ging voor foto liggen op plaats delict Pim Fortuyn: "Het is gewoon fout"

HAARLEM - Radio-dj Giel Beelen ging ooit tijdens een fotoshoot liggen op de parkeerplaats waar Pim Fortuyn in mei 2002 werd vermoord. In overleg met de fotograaf leek het de 40-jarige Haarlemmer wel 'lachen' om zulke foto's te maken. Achteraf heeft Beelen spijt van zijn actie.

"Gelukkig is het nooit geplaatst, het was een slechte impuls", zegt Beelen in de podcast Wilde Haren. Hij bedacht om op de parkeerplaats in het mediapark in Hilversum te gaan liggen op de plek waar Pim Fortuyn vermoord is, toen hij bezig was met een fotoserie voor de Nieuwe Revu. "Met de fotograaf samen. Voor je het weet lig je daar zo en denk je lachen."

Gelijk nadat de foto gemaakt was, wist de dj dat het niet door de beugel kon. "Het is gewoon fout, natuurlijk." De foto is nooit gepubliceerd door het tijdschrift, Beelen had hier gelijk om gevraagd.

Met de foto wilde Beelen mensen aan het praten krijgen, daarom liet hij hem maken. "Omdat je gewoon wilt weten: heb je die foto gezien", aldus Beelen. "Ik maak gewoon radio waarvan ik wel denk, daar moet iets gebeuren. Dat hoeft niet per definitie grensoverschrijdend te zijn, maar wel dat je bijna letterlijk naar de radio gaat kijken."