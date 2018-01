Vluchtelingen en Nederlanders maken samen theater: 'van afscheid tot integratie'

AMSTERDAM - Hoe is het om te vluchten uit een oorlogsgebied? Hoe is het om in een vreemd land opnieuw te beginnen na de oorlog? Theatergroep Light & Shadow geeft aan de hand van een toneelstuk antwoord op deze vragen.

In het theaterstuk genaamd Home werken Irakese, Syrische en Nederlandse acteurs en zangers samen. "Het verhaal neemt ons mee naar plek waar je wil zijn", zo valt te lezen op de website van het Bijlmer Parktheater. "Opnieuw beginnen is soms moeilijk, maar biedt ook weer kansen en mogelijkheden. Een verhaal met een traan en een lach...van afscheid tot integratie."

Het idee komt van regisseur Erik Veltenaar. "Ik ben zelf in Griekenland geweest voor Stichting Bootvluchteling waar ik veel vluchtelingen heb geholpen die in bootjes aankwamen. Met wat ik daar heb meegemaakt in combinatie met de statushouders die ik hier in Amsterdam ken ben ik aan de slag gegaan. Ik dacht: hier moet ik iets mee"

De Nederlands-Molukse actrice Shanna Noya wil met deze voorstelling vooral hoop, vrede, liefde en respect overbrengen. "En dat bestaat in alle culturen, ongeacht je afkomst" benadrukt Noya. De voorstelling gaat op 2 februari in première in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Bovenstaande reportage is gemaakt door de vluchtelingenredactie van NH.