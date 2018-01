Verdachte bekent fatale brandstichting in studentenflat Diemen

DIEMEN - (AT5) Gilermo I. heeft bekend dat hij één van de twee mannen is die 19 juli de fatale brand in de studentenflat in Diemen heeft aangestoken. Volgens het Openbaar Ministerie heeft I. bekend en gezegd dat 'de bal nu bij de anderen ligt'. Over wie die anderen zijn wil I. niets zeggen.

Volgens het OM is het duidelijk wie dat zijn. Dat zijn Gilermo's zus Simona en medeverdachte Rachid V. Vandaag diende de eerste pro-formazitting tegen Simona I. De volgende zitting waar Gilermo I. en V. moeten verschijnen, staat gepland voor donderdag. Het OM is er van overtuigd dat Simona heeft geprobeerd de verzekering op te lichten.

Ze was de nacht van de brand niet thuis en kwam de volgende dag al meteen aangifte doen van de brand. De aangifte was nodig om de schade bij de verzekering te kunnen claimen. "Maar enkele spullen zijn wonderwel aan de vlammen ontsnapt. Deze zijn vervolgens wel aanwezig in haar nieuwe huis."

Fatale brand

Bij de brand die nacht kwam uiteindelijk de 27-jarige David Swart om het leven. Zijn vriendin en nog een tweede slachtoffer raakten zwaargewond als gevolg van de brand.

Het OM zet in ieder geval hoog in, lieten ze in november weten. "Als gevolg van het handelen van verdachte is er iemand overleden. En laten we niet de zwaargewonden vergeten, één van hen is voor altijd blind aan één oog."