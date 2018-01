Kuipers fluit de Klassieker, Gözübüyük is scheidsrechter bij FC Utrecht - AZ

AMSTERDAM - ZEIST Na een winterstop van vier weken gaat de bal komend weekend weer rollen in de eredivisie. Björn Kuipers fluit zondag de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, de eerste officiële wedstrijd van Ajax onder trainer Erik ten Hag. Vrijdagavond is Serdar Gözübüyük de scheidsrechter bij de uitwedstrijd van AZ bij FC Utrecht.

Ajax - Feyenoord

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord staat zondag onder leiding van Björn Kuipers. De arbiter wordt in de Johan Cruijff ArenA geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Siemen Mulder is vierde official.

De aftrap in de ArenA is zondag om 14.30 uur. Op de radio in NH Sport zijn flitsen van de wedstrijd te horen. Edward Dekker is de verslaggever.

FC Utrecht - AZ

AZ moet vrijdagavond weer voor het eerst na de winterstop aan de bak. Serdar Gözübüyük fluit de uitwedstrijd van de Alkmaarders bij FC Utrecht. De 32-jarige arbiter uit Haarlem wordt langs de zijlijnen geassisteerd door Dave Goossens en Bas van Dongen. Edgar Bijl is de vierde official.

Het duel is live te volgen op de radio in NH Sport. Klaas Jan Bos is de verslaggever in Utrecht.

Jupiler League

De nummer vier van de Jupiler League, Telstar, ontvangt vrijdagavond FC Eindhoven. Siemen Mulder moet dat duel in goede banen leiden.

FC Volendam kan goede zaken doen als de ploeg vrijdag wint van Helmond Sport dat op de achttiende plaats staat, een plaatsje onder de Volendammers. Scheidsrechter Joey Kooij fluit dat duel.

Deze twee wedstrijden zijn live te volgen op de radio in NH Sport. Rob Wanst is de commentator bij de wedstrijd van Telstar en Sjor Blaauw bij FC Volendam.