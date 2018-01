EU stemt voor verbod op pulsvisserij: "Dit besluit is zwarter dan we dachten"

NOORD-HOLLAND - Pulsvisserij moet verboden worden. Het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes op platvissen. De uitkomst is een zware slag voor de Nederlandse pulsvissers, die veel hebben geïnvesteerd in de nieuwe technologie.

Door de stemming is de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet (pulskor) elektrisch op tong en schol vissen onzeker. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen.

Pim Visser van Stichting van de Nederlandse Visserij zegt dat, wanneer de Europese Commissie officieel instemt met het verbod, de Nederlandse visserij jaren terug moet in de tijd. "Ze moeten dan technologie van vijftien jaar geleden weer gaan gebruiken. Ze moeten twee keer zoveel brandstof gaan stoken en de kwaliteit van de vis wordt slechter", aldus Visser tegen NH Nieuws. "Dit besluit is nog zwarter dan we dachten."

"Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA).