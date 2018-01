'Nieuwe' Van Gogh gepresenteerd in Larens museum

AMSTERDAM - In het Singer Museum in Laren is vandaag een werk van Vincent van Gogh gepresenteerd. Het gaat om een tekening van een steengroeve in Parijs.

De tekening is door de Nederlandse schilder gemaakt in 1886. In die tijd studeerde Van Gogh een korte periode in het Belgische Antwerpen.

Deskundigen onderzochten de recent opgedoken Van Gogh sinds 2013. Het werk werd opgedoken in een nalatenschap van Georgina Vermeer. Zij kocht de tekening in 1917 en wist dat de maker de grote Van Gogh was. Hierna leek het van de aardbodem verdwenen, totdat de kleinzoon van Vermeer het terugvond.



Hij bracht het weer onder de aandacht van de kunstkenner tijdens een lezing in Parijs. Het was toen nog niet zeker dat het om een 'echt' werk van de beroemde Van Gogh ging. Onderzoekers van het Van Gogh museum in Amsterdam bogen zich over het werk en kwamen tot de conclusie dat het om een officiële ging, meldt de NOS.

Met deze ontdekking kan er ook een tweede tekening worden toegeschreven aan Van Gogh. Die was al langer bekend, maar er werd nog getwijfeld aan het 'academische karakter' van de tekening. Dat werk blijkt nu maar vijftig meter van de andere tekening vandaan gemaakt te zijn.

Het werk is inmiddels niet meer in bezit van de familie van Georgina Vermeer. Het is namelijk verkocht aan miljardair John Fetener van Vlissingen en eigendom geworden van het Van Vlissingen Art Foundation. De nieuwe Van Gogh is tot 6 mei te zien in het Singer Museum in Laren.