Arrestatieteam valt huis No Surrender-leden binnen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Twee leden van motorclub No Surrender zijn gisterochtend door een arrestatieteam in hun woning in Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van een woningoverval in Almere.

Die vond in december 2016 plaats. De 78-jarige bewoonster van de woning raakte bij deze overval gewond. De twee opgepakte Amsterdammers zijn 32 en 40 jaar oud. Na de aanhoudingen werden er meerdere huiszoekingen in Amsterdam en Almere gedaan. Dood

Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen de overval en de dood van de 43-jarige Ester Paul. Haar lichaam werd april vorig jaar aangetroffen in het water van het Veluwemeer in Biddinghuizen. "Betrokkenheid bij de overval komt naar voren als een mogelijk motief voor haar dood", laat de politie weten. De twee verdachten zitten vast en worden verhoord.