Deel dit artikel:











Minderjarige verdachte kort op de vlucht door 'misverstand' bij rechtbank Foto: Google Streetview

AMSTERDAM - (AT5) Een minderjarige verdachte is gisteren ontsnapt toen hij moest voorkomen in de rechtbank in Amsterdam. Toen de jongen kon uitstappen bij de hoofdingang van het gebouw zag hij zijn kans en rende weg.

De jongen moest zich voor de rechter verantwoorden in een civiele zaak. Omdat hij verblijft in een gesloten inrichting voor minderjarigen, werd hij net als andere gevangenen met speciaal busje naar de rechtbank aan de Parnassusweg gebracht. Bij het transport van de verdachte ging het mis. Normaal gesproken moeten gedetineerden op een beveiligd pleintje uitstappen. De minderjarige jongen werd echter bij de hoofdingang afgezet. Hij zag zijn kans schoon en liep niet de rechtbank binnen, maar sloeg op de vlucht. Korte achtervolging

Parketwachters van de rechtbank konden op tijd ingrijpen en na een achtervolging werd de jongen weer ingerekend. De zaak heeft gewoon plaatsgevonden. De rechtbank noemt het incident tegenover AT5 'een misverstand'.