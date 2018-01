Testgroep nabestaanden MH17 ziet laatste beelden: "Maakt grote indruk"

SCHIPHOL - Een testgroep van nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 heeft de laatste camerabeelden die op Schiphol zijn gemaakt van hun geliefden vorige week dinsdag al bekeken. Vanaf deze week kunnen alle andere nabestaanden de beelden bekijken.

De proefsessie was volgens het testpanel bedoeld om goed te kunnen inschatten wat de behoeften van de nabestaanden is tijdens het bekijken van de beelden. Ria van de Steen verloor beide ouders aan de ramp en mocht de beelden al zien. "Je krijgt als beginsessie drie uur de tijd om te kijken. Het waren beelden van één camera. Ze waren bij elkaar dertig seconden in beeld. De beelden krijgen we later nog, want ze moeten nog worden bewerkt", aldus Van de Steen.

Sinds het zien van de beelden is Van de Steen er weer constant mee bezig. "Ze liepen daar alsof ze een bocht omgingen en mijn leven uitliepen. Je herkent het loopje en de kleding die ze aan hadden", vertelde de geëmotioneerde nabestaande. "Veel mensen hebben op deze mogelijkheid gewacht. Het is nu wachten wat het echt waard is."

Lees ook: Laatste beelden MH17-slachtoffers vanaf deze week te bekijken door nabestaanden

Het is niet duidelijk hoeveel mensen gebruikmaken van deze mogelijkheid de komende weken. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er 'zeker' belangstelling voor, maar meer informatie kan een woordvoerder niet geven. Ook kan ze niet aangeven hoe het bezichtigen in zijn werk gaat.

'Ga terug de taxi in'

Het zien van de laatste beelden, van kort voor vertrek van het toestel, was al langer een wens van verscheidene nabestaanden. Hans de Borst verloor zijn dochter Elsemiek aan de ramp en maakte zich lang hard voor het verkrijgen van de beelden. Toch was hij stiekem steeds blij dat het niet mocht. Maar nu kon hij de kans niet laten liggen. "Mijn mond viel open. Ik dacht: 'dit kan niet' en ik moest even naar buiten lopen om het te verwerken. Je wil tegen haar zeggen: 'stop, ga weer de taxi in'. Maar dat kan niet", reageerde De Borst.

Volgens De Borst was het een megaklus om de beelden door te spitten, maar hij vindt het goed dat het beschikbaar wordt gesteld. "Ik wil de beelden gewoon hebben. Ik ga er heus niet elke dag naar turen, maar alle foto's en video's die er zijn van mijn dochter zijn voor ons heel belangrijk. Het maakt voor iedereen een grote indruk."