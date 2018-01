Medewerker meldt misstand en wordt geschorst door waterschap

AMSTERDAM - Een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een week geleden door de directie geschorst. Dat gebeurde drie dagen nadat hij een vermoeden van een misstand had gerapporteerd. Dat blijkt uit informatie in het bezit van NH Nieuws.

De medewerker werkt al meer dan 20 jaar bij het waterschap en is deskundige op het terrein van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld controleren of boeren niet teveel giftige stoffen lozen in de sloten. Dat zijn gegevens die openbaar en toegankelijk voor iedereen horen te zijn, maar in de praktijk merkte de medewerker dat dat niet zo eenvoudig was.



Privé site offline

De man ontwikkelde daarom zo'n anderhalf jaar geleden privé een openbare site, waarop landelijk de stand van zaken rondom de bestrijdingsmiddelen eenvoudig inzichtelijk werd gemaakt. Dat leverde hem lof en zelfs een prijs op, maar die waardering sloeg eind vorig jaar plots om. Zijn eigen site moest offline, maar dat weigert hij.



De bestrijdingsmiddelendeskundige heeft uiteindelijk op vrijdag 5 januari jl. melding bij zijn directie gedaan van een vermoeden van de misstand. Het gaat om een integriteitsschending. Het Hoogheemraadschap wil volgens de melding de gegevens over bestrijdingsmiddelen, die zonder restrictie openbaar horen te zijn, mogelijk exclusief houden voor een marktpartij. Drie dagen later, op maandag 8 januari, is hij vervolgens geschorst.



Reactie Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap laat in een reactie weten dat het klopt dat de medewerker is geschorst en er al een jaar lang een conflict is. "Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Dat heeft te maken met een beoordelingsgesprek van een jaar geleden. Hij had een goede beoordeling met een aantal verbeterpunten, maar heeft er niet aan mee willen werken om die aan te pakken. Ook mediation heeft hij afgewezen."



Op de melding die gedaan is over de gegevens rondom de bestrijdingsmiddelen, wil de woordvoerder niet ingaan. "Die melding wordt onderzocht, maar de schorsing heeft daar niets mee te maken. We hebben geprobeerd er echt alles aan te doen om er samen uit te komen. Op een gegeven moment stokken die pogingen." Meer kan de woordvoerder er volgens hem niet over zeggen, omdat de man volgens het waterschap zijn beoordeling bij de bestuursrechter heeft aangevochten.