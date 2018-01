Hilversum krijgt toeristische mediaroute

HILVERSUM - De gemeente Hilversum wil zichzelf nog beter op de kaart zetten als dé mediastad van Nederland. Daarom is er vanaf vandaag een toeristische route, die bezoekers langs hoogtepunten uit het heden en het verleden van de media leidt.

Met opvallende stoeptegels, een app en interactieve lantaarnpalen worden bezoekers uitgedaagd om op een speelse manier hun kennis over Hilversum Mediastad te vergroten. Wethouder Wimar Jaeger legde vandaag de eerste steen op het Stationsplein voor de zogenoemde Media Mile, zoals de route is genoemd.

De bedoeling is dat er op de route om de dertig meter gele stenen komen te liggen, die bezoekers de weg wijzen. "Als je de stenen volgt, kun je zien hoe media ontstaan zijn en hoe die media er in de komende tijd uit gaan zien", legt de wethouder uit.



Hilversum loopt daarmee alvast vooruit op de viering van 100 jaar Mediastad, die volgende maand op het programma staat. Het eerste deel van de route loopt van het Stationsplein via het Marktplein naar Beeld en Geluid op het Media Park. De route kan ook andersom gelopen worden en wordt uiteindelijk rond de vijf kilometer lang.