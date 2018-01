Tiener steelt uit politieauto in Wormerveer: politiehelikopter spoort hem op

WORMERVEER - De politie in Wormerveer heeft vannacht een 16-jarige jongen uit Krommenie aangehouden die spullen uit een politieauto probeerde te stelen. Bij de aanhouding werd een politiehelikopter ingezet.

Politieagenten zagen rond 04.15 uur twee jongens bij een snorfiets staan op de Wandelweg. Toen de politieauto het tweetal naderde, reed een van de jongens er op de snorfiets vandoor. Na een korte achtervolging ging hij onderuit en probeerde te voet te ontsnappen. Dit lukte hem, want de achtervolgende agenten verloren hem uit het oog.

Niet veel later zagen de agenten iemand met hetzelfde signalement als de voortvluchtige jongen in een open deur van een politievoertuig hangen. Bij het zien van de aanstormende agenten, ging hij er opnieuw als een speer vandoor. Bij zoektocht met een politiehelikopter werd de verdachte gevonden in een tuin waar hij zich schuil hield.

De tiener bleek uiteindelijk alleen een zaklamp gestolen te hebben. Hij is aangehouden en door de politie overgebracht naar het politiebureau.