Havik/Burkart leiden in Zesdaagse van Bremen

AVENHORN - BREMEN Yoeri Havik start samen met zijn Duitse koppelgenoot Achim Burkart als leider aan de slotdag van de Zesdaagse van Bremen.

Het Nederlands-Duitse duo begon als tweede aan de vijfde avond, maar pakte dankzij een bonusronde en een sterke eerste koppelkoers de koppositie met 244 punten. Even kwam het Belgisch-Duitse duo Kenny De Ketele en Theo Reinhardt nog langszij na hun zege in de tweede koppelkoers, maar dat werd later op de avond snel rechtgezet door Havik en Burkart.

Het wordt nog spannend vanavond, want Havik en Burkart hebben maar twee punten voorsprong op De Ketele en Reinhardt, die in dezelfde ronde op de tweede plaats staan. Ook de koppels Wim Stroetinga-Robbe Ghys (211 punten) en Jesper Mørkøv-Christian Grasmann (203 punten) rijden in dezelfde ronde.