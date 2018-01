Helden die vrouw redden terug naar plek steekpartij

HEERHUGOWAARD - Ze twijfelden geen moment: drie gemeentewerkers van de plantsoendienst grepen in toen ze gisterochtend zagen dat een vrouw op straat in Heerhugowaard werd aangevallen door een man met een mes. Ze stortten zich met gevaar voor eigen leven op de man, die ook nog eens een pistool vasthield, en hielden hem vast tot de politie arriveerde. Vandaag gingen ze terug naar de plek waar het allemaal gebeurde.

Een van de helden vertelt over de gebeurtenis: "We liepen erlangs en op een gegeven moment zei iemand vanuit het raam met een armgebaar dat we haast moesten maken. Toen zijn we gaan rennen en kwamen we hier aan op het plaats delict. Toen zagen we dat het serieus was: een mes, een pistool. Ik had zoiets van: 'deze man moeten we ontwapenen'. Ik heb z'n arm gepakt en mijn collega heeft hem ontwapend. En we hebben hem in bedwang gehouden tot de politie er was."

Lees ook: Man (77) steekt in op vrouw: plantsoenmedewerkers overmeesteren dader

Toch zou niet iedereen in zo'n situatie ingrijpen, maar de gemeentewerker twijfelde geen moment. "Ik zag het vuurwapen en het mes en ik dacht: 'oei'. Ik schrok ook. Maar ik had zoiets van: 'we moeten hem ontwapenen, want hij is die vrouw aan het afmaken. Dus niet wegrennen'. Ik ben blij dat ik de juiste handelingen heb verricht en dat die vrouw het goedmaakt."

"Ik denk dat als wij niet waren komen aanrennen, dat het fataal was geworden", vult zijn collega aan.

Details

Gisteren kwam een paar uur na de steekpartij meer informatie naar buiten. Volgens de politie gaat het om een 39-jarige vrouw die werd aangevallen door een 77-jarige man. De man is aangehouden, de vrouw moest zwaargewond met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een incident in de 'relationele sfeer'.

Lees ook: Slachtoffer steekpartij Heerhugowaard is een 39-jarige vrouw

Vandaag weet de politie nog niet veel meer. "We zijn nog steeds bezig met het onderzoek", aldus een woordvoerder van Politie Noord-Holland Noord.