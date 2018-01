Verdachte ontvoering Insiya vluchtte bijna naar het buitenland

AMSTERDAM - Een van de verdachten van de ontvoering van de peuter Insiya probeerde afgelopen donderdag naar het buitenland te vluchten. Justitie heeft dit net op tijd kunnen voorkomen. De Amerikaanse man is opnieuw gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis.

Insiya werd op 29 augustus 2016 ontvoerd uit haar ouderlijk huis in Amsterdam. De drie mannen die het meisje meenamen werkten mogelijk in opdracht van haar vader. Op die moment verblijft Insiya in India bij haar vader.

Lees ook: Ontvoerde Insiya (3) moet terug naar Nederland

De Amerikaan werd tijdens de ontvoering van Insiya getackeld door een buurtbewoner en raakte hierdoor gewond. Doordat de buurtbewoner de man overmeesterde heeft de politie hem kunnen arresteren.

Arrest verlengd

"De man probeerde naar het buitenland te reizen. Dat gaat tegen de voorwaarden van zijn vrijlating in", vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NH Nieuws. Op 18 december 2017 werd de voorlopige hechtenis van de verdachte geschorst. De voorwaarden hiervoor waren dat hij zijn reispapieren moest inleveren en zich iedere week moest melden bij de reclassering.

Lees ook: Laatste verdachte ontvoering Insiya wordt vrijgelaten

Het OM meldt dat de voorlopige hechtenis van de Amerikaan is verlengd met 90 dagen.