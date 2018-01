U2 komt weer naar Amsterdam

AMSTERDAM - U2 geeft zondag 7 oktober een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Ierse band kondigde vandaag zijn Europese tournee aan van de Experience + Innocence Tour 2018.

Het Europese deel begint op 31 augustus in Berlijn en de band reist vervolgens af naar Keulen, Parijs, Lissabon, Madrid, Kopenhagen en Hamburg. Na Amsterdam volgen nog concerten in Milaan, Manchester en Londen.

Concertorganisator Mojo begint vrijdag 26 januari met de kaartverkoop. De tournee langs concertzalen begint op 2 mei in de Verenigde Staten met een concert in Tulsa in Oklahoma. Het is een vervolg op de gelijknamige tournee uit 2015. Vorig jaar reisde U2 langs de stadions met de Joshua Tree Tour. Toen trad U2 op in de Amsterdam ArenA.